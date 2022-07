Das Spiel gegen Hansa Rostock steht für den Hamburger SV ganz im Zeichen der Trauer um Uwe Seeler. Die Vereinslegende war am Donnerstag im Alter von 85 Jahren verstorben. Der HSV wird mit Sondertrikots zu Ehren Seelers auflaufen.

Sportlich war HSV-Trainer Tim Walter trotz des Auftaktsieges seines Hamburger SV bei Eintracht Braunschweig nicht vollends, obwohl die Anzeigetafel nach 90 Minuten ein überzeugend klingendes 2:0 auswies.

Gerade vor der Pause musste Keeper Daniel Heuer Fernandes die Hamburger mehrfach retten. "Da habe ich mich zwischendurch schon gefragt, was wir in den vergangenen vier Wochen eigentlich trainiert haben", meckerte der Chefcoach nach Spielschluss.

Durch einen Doppelpack von Stürmer Robert Glatzel gewannen die Hansestädter dennoch mit 2:0. Personell kann der HSV nahezu aus dem vollen Schöpfen, darunter fällt auch der Kapitän Tim Leibold. 9 Monate nach seinem Kreuzbandriss gab der Linksverteidiger in Braunschweig sein Kurz-Comeback, gegen Rostock kann er bedenkenlos länger eingesetzt werden.

Personell nicht ganz so gut sieht es bei den Gästen von der Ostsee aus. Star-Neuzugang Sebastien Thill hat sich gegen Heidenheim einen Bänderriss zugezogen und fällt vorerst aus. Er wurde bereits vor der Pause ausgewechselt. Auch Maurice Litka ist nach seinem Kreuzbandriss im Frühjahr noch keine Option.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Hamburg empfängt am 2. Spieltag das Team von Hansa Rostock. Anpfiff der Partie im Hamburger Volksparkstadion ist am 24. Juli um 13:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Wird das Spiel Hamburger SV gegen Hansa Rostock im Free-TV übertragen?

Nein. Das Spiel HSV gegen Hansa Rostock wird live und exklusiv im Pay TV übertragen.

2. Liga heute live: Kann ich die Partie HSV gegen Rostock im Pay TV sehen, und wo?

Ja. Sky überträgt zudem alle Spiele am Freitag um 18:30 Uhr, am Samstag um 13:30 Uhr und 20:30, sowie die Sonntagsspiele um 13:30 Uhr, zu diesem Termin stehen sich die beiden Teams gegenüber. Die Spiele am Samstagabend werden zudem im Free-TV live bei Sport1 ausgestrahlt. Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen dem HSV und Hansa um 13 Uhr.

Mit „UNS UWE" auf der Brust und der Nummer 9 auf dem Ärmel werden wir im heutigen Heimspiel zu Ehren von Uwe #Seeler auflaufen.



DANKE an unsere Partner @HanseMerkurNews, @adidas und #PoppFeinkost, die diese besondere Geste ermöglichen.



➡ https://t.co/iR7u59QqVd#UnsUwe pic.twitter.com/fORv0BgZ12 — Hamburger SV (@HSV) July 24, 2022

Gibt es einen Livestream von HSV vs Hansa?

Ja. Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, dem bietet Sky mit dem Live-Stream einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich. Einen kostenloser Stream gibt zu diesem Spiel leider nicht.

Alternativ gibt es bei WOW TV, ebenfalls ein Service von Sky, einen Livestream zum Spiel, doch auch dieser ist kostenpflichtig.

Kann ich die Partie des HSV gegen Hansa auch im Liveticker verfolgen?

Ja, klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn im Hamburger Volkspark der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Kann ich im Radio oder Audiostream das Match der Hamburger gegen Rostock live miterleben?

Ja gibt es. Die ARD überträgt jede der insgesamt 612 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge, entweder online oder in der Sportschau-App. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

