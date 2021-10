Der FC Schalke reist mit einem Dämpfer zum 1. FC Heidenheim. Unter der Woche schieden die Königsblauen im DFB-Pokal gegen 1860 München aus. In der Liga soll nun wieder das Projekt Aufstieg angegangen werden. Bisher läuft es für Schalke in der Liga immer besser: 22 Punkte holte das Team von Dimitrios Grammozis und liegt damit auf Rang drei. Heidenheim befindet sich dagegen im Tabellenmittelfeld und holte 15 Punkte.

Nächsten Spiele / Termine 1.FC Heidenheim 1846:

2. Liga 13. Spieltag:

Erzgebirge Aue - 1.FC Heidenheim (So. 07.11.21 - 13:30 Uhr)

2. Liga 14. Spieltag

1.FC Heidenheim - Holstein Kiel (So. 21.11.21 - 13: Uhr)

Nächsten Spiele / Termine FC Schalke 04:

2. Liga 13. Spieltag:

FC Schalke 04 - SV Darmstadt 98 (So. 07.11.21 - 13:30 Uhr)

2. Liga 14. Spieltag

SV Werder Bremen - FC Schalke 04 (Sa. 20.11.21 - 20:30 Uhr)

Spielberichte vom letzten (11.) Spieltag

1.FC Nürnberg - 1.FC Heidenheim 4:0 | Der 1. FC Nürnberg feiert einen 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Heidenheim 1846 und rückt am 11. Spieltag auf den zweiten Tabellenplatz vor. Nach ihrer auf einem späten Treffer Møller Dæhlis (45.) beruhenden Pausenführung legten die Franken in der 52. Minute per Konter nach; Shuranov netzte nach einem tollen Dribbling Tempelmanns.... Weiterlesen.

Schalke 04 - Dynamo Dresden 3:0 | Schalke legt in der zweiten Halbzeit nach und schickt Dynamo Dresden am Ende mit 3:0 nach Hause. Im zweiten Durchgang lehnte sich Schalke zu lange zurück, aber Dresden brachte einfach nicht genügend Gefahr auf das Tor von Fraisl, der nur ein Mal richtig eingreifen musste, letztlich aber im vierten Spiel erneut ohne Gegentor blieb... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die Schalker sind zum Freitagsspiel zu Gast bei Heidenheim in der Voith-Arena. Anpfiff der Partie ist am 29. Oktober um 18:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - Heidenheim vs. Schalke

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen S04 und Heidenheim um 18 Uhr.

Heidenheim vs. Schalke - im Livestream bei Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Livestream euch einen mobilen Service. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich.

ran.de Liveticker zu Heidenheim gegen den FC Schalke 04

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - FCH vs. S04

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

Schalke 04 zu Gast beim beim FC Heidenheim 1846: Das S04-Spiel und alle anderen Partien des 12. Spieltages der 2. Liga

