Der FC Schalke ist im Aufwind und liegt vor dem 11. Spieltag auf Rang drei der Tabelle. Insgesamt sechs Siege konnte das Team von Dimitrios Grammozis bisher holen, zuletzt gab es ein knappes 1:0 gegen Hannover 96. Dabei heißt die Lebensversicherung der Knappen Simon Terodde. Der Angreifer erzielte bisher elf Tore in zehn Spielen und führt damit die Torschützenliste an. Dresden befindet sich im gesicherten Mittelfeld und erkämpfte sich bisher 13 Punkte.

Das letzte Spiel zwischen Schalke und Dresden:

Im August 2014 begegneten sich beide Teams zuletzt in einem Pflichtspiel. In der 1. Runde des DFB-Pokals gewann Dynamo Dresden mit 2:1. Justin Eilers per Elfmeter (24.) und Nils Teixera (50.) trafen für die Gastgeber, Joel Matip (78.) gelang lediglich der Anschlusstreffer.

Nächsten Spiele / Termine FC Schalke 04:

DFB Pokal 2. Runde:

1860 München - FC Schalke 04 (Di. 26.10.21 - 18:30 Uhr)

Zweite Liga 12. Spieltag:

1.FC Heidenheim - Schalke 04 (Fr. 29.10.21 - 18:30 Uhr)

Nächsten Spiele / Termine Dynamo Dresden:

DFB Pokal 2. Runde:

Dynamo Dresden - St.Pauli (Mi. 27.10.21 - 18:30 Uhr)

Zweite Liga 12. Spieltag:

Dynamo Dresden - SV Sandhausen (Sa. 30.10.21 - 13:30 Uhr)

Spielberichte vom letzten (10.) Spieltag

Hannover 96 - Schalke 04 0:1 | Der FC Schalke 04 feiert einen späten, aber hochverdienten 1:0-Auswärtssieg bei Hannover 96 und festigt seine Position in der Spitzengruppe der 2. Bundesliga. Nach dem torlosen Pausenunentschieden blieben die Königsblauen das bestimmende sowie deutlich gefährlichere Team und schrammten durch Bülter (48.), Kamiński (54.) und Drexler (55.) jeweils hauchdünn am Führungstreffer vorbei... Weiterlesen.

Dynamo Dresen - 1.FC Nürnberg 0:1 | Nürnberg rettet das knappe 1:0 ins Ziel und holt einen wichtigen Dreier bei Dynamo Dresden. Der Club bleibt weiter ungeschlagen, auch wenn es am Ende nochmal knapp wurde. Dresden hätte sich einen Punkt durchaus verdient, aber insgesamt war es über 90 Minuten zu wenig von den Hausherren... Weiterlesen.

So könnt ihr das Spiel live mit verfolgen - TV, Ticker, Stream und Highlights

Die Schalker empfangen zum Topspiel des 11. Spieltags Dynamo Dresden in der Veltins Arena . Anpfiff der Partie ist am 23. Oktober um 20:30 Uhr. Wir zeigen Euch hier im Überblick, wo und wie Ihr die Partie live im TV, Ticker und im Stream verfolgen könnt.

Live im Pay TV bei Sky - Schalke vs. Dresden

Die Partie könnt ihr bei den Pay-TV-Sender Sky verfolgen: Sky startet mit seiner Sendung rund um das Spiel zwischen S04 und Dresden um 20 Uhr. Im Free-TV läuft das Spiel ebenfalls. Sport1 überträgt die Topspiele der 2. Liga.

Schalke vs. Dresden - im Livestream bei Sport1 & Sky

Wer das Spiel auf dem PC oder von unterwegs verfolgen möchte, bietet Sky mit dem Live-Stream euch einen mobilen Service. Auch mit der App Sky Go können Sky-Kunden einen Livestream der Partie empfangen. Dies ist aber nur mit einem Sky Abo möglich. Zudem wird das Spiel als Livestream bei Sport1 zu sehen sein.

ran.de Liveticker zu FC Schalke 04 vs. Dresden

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Live & kostenlos im Audiostream - Schalke 04 vs. Dresden

Zum ersten Mal überträgt die ARD jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Fußball-Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge. Zudem spielen die Landesrundfunkanstalten im ARD-Hörfunk die Spiele live aus dem Stadion mit der berühmten ARD-Schlusskonferenz.

