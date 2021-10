Herzlich Willkommen zum 11. Spieltag der zweiten Liga - 29.10. bis 31.10. 2021. Die aktuelle Live Tabelle der zweiten Liga mit allen Informationen zu Punkten, Toren und Platzierungen Wer steht oben? Wer steht unten? 1.FC Heidenheim - FC Schalke 04 und Darmstadt 98 vs. 1.FC Nürnberg - Die Partien am Freitag

2. Liga Tabelle - Schalke in Heidenheim erneut gepatzt?! Live Tabelle am 12. Spieltag