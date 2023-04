Update 19:17 Uhr: Endstand in Hamburg - 4:3 im Stadtderby

AUFSTELLUNG

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert, Kittel, Reis - Jatta, Glatzel, Dompé

FC St. Pauli: Vasilj - Medic, Smith, Mets - Saliakas, Aremu, Paqarada, Irvine, Hartel - Afolayan, Daschner

Tore:

79. Min. 4:3 Tor für St. Pauli Irvine (Kopfball, Hartel)

78. Min. 4:2 Tor für HSV Medic (Eigentor, Linksschuss, Kittel)

71. Min. 3:2 Tor für St. Pauli Saad (Rechtsschuss, Paqarada)

52. Min. 3:1 Tor für HSV Heyer (Linksschuss, Glatzel)

48. Min. 2:1 Tor für HSV Jatta (Rechtsschuss, Schonlau)

44. Min. 1:1 Tor für HSV David (Rechtsschuss)

36. Min. 0:1 Tor für St. Pauli Saliakas (Rechtsschuss, Daschner)

Am 29. Spieltag der 2. Bundesliga kommt es zum prestigeträchtigen Stadtderby zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli. Kurz vor Ende der Saison 2022/23 geht es aber für die Lokalrivalen dieses Mal nicht nur um die fußballerische Vormachtstellung in der Hansestadt, sondern auch um extrem wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Der HSV liegt vor dem 29. Spieltag mit 53 Punkten auf Platz drei, St. Pauli mit 47 Zählern auf Rang fünf. Zuletzt mussten beiden Aufstiegs-Aspiranten in der 2. Liga Rückschläge hinnehmen. Der HSV verlor bei Aufsteiger Kaiserslautern mit 0:2.

Und der FC St. Pauli, der zuvor zehn Spiele gewann, unterlag überraschend zuhause gegen Eintracht Braunschweig mit 1:2. Somit ist für beide Klubs vor dem Hamburger Stadtderby klar, dass sie wieder in die Erfolgsspur finden müssen, wenn es in dieser Saison mit dem Aufstieg klappen soll.

Das Hinrunden-Duell ging am zwölften Spieltag vom Ergebnis her recht klar mit 3:0 an den FC St. Pauli. Die drei Treffer von Eric Smith, Marcel Hartel und David Otto vielen allerdings allesamt erst in der letzten halben Stunde der Partie.

HSV gegen St. Pauli: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli findet am Freitag, den 21. April, statt. Anpfiff in Hamburg ist um 18:30 Uhr.

Hamburger SV gegen den St. Pauli: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Nein, das Spiel zwischen dem Hamburger SV und dem FC St. Pauli wird nicht im Free-TV übertragen.

HSV - St. Pauli: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen Sky-Abo kann man das Spiel live im TV auf SkySport verfolgen.

Wird das Spiel der Hamburger gegen St. Pauli im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch mit SkyGo kann man sich das Spiel anschauen - das Abo ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig.

Kann ich das Spiel vom Hamburger SV gegen St. Pauli im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Hamburg der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

HSV vs. St. Pauli: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Highlights zur Partie findet ihr im Anschluss bei Sky.

Hamburger SV vs. FC St. Pauli: Läuft das Spiel auch live im Radio?

Ja, die ARD überträgt jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge.

Hamburger SV vs. St. Pauli: Die wichtigsten Fakten