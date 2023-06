UPDATE, 6. Juni, 19:40 Uhr: Wiesbaden dreht Spiel in Bielefeld in der ersten Halbzeit

Und dann ist auch gleich Pause, Wehen Wiesbaden führt bei Arminia Bielefeld mit 2:1. Die Gastgeber legen eine ganz andere Einstellung als noch im Hinspiel an den Tag und sind früh in Führung gegangen. Auch in der Folge gab es mehr als genug Chancen, diese auszubauen, das letzte Quäntchen Glück fehlte aber.

So schlugen die Gäste, die zu keinem Zweitpunkt nervös geworden sind und konstruktiv nach vorne spielten, zweimal eiskalt zu. Der DSC ist hinten einfach zu anfällig. Das sollte es dann auch eigentlich schon gewesen sein mit der Relegation, wenn Bielefeld kein Wunder gelingt im zweiten Durchgang. Bis gleich.

UPDATE, 6. Juni, 19:50 Uhr: Relegation 2. Liga: Bielefeld - Wiesbaden - die Aufstellungen sind da

Bielefeld: Fraisl - Jäkel, Hüsing, Andrade, Bello - Kanuric, Vasiliadis, Lasme, Consbruch, Hack - Klos

Wiesbaden: Stritzel - Fechner, Gürleyen, Mrowca - Mockenhaupt, Heußer, Jacobsen, Ezeh, Wurtz - Prtajin, Hollerbach

Nach der klaren 0:4-Niederlage im Hinspiel braucht Arminia Bielefeld ein mittelgroßes Wunder im Relegations-Rückspiel gegen Wehen Wiesbaden, um auch in der kommenden Saison wieder in der 2. Bundesliga zu spielen.

Nach den Krawallen der Arminia-Fans im Hinspiel hoffen die Bielefelder Verantwortlichen, dass in der heimischen "SchücoArena" alles ruhig bleibt. Schon nach der Partie in Wiesbaden positionierte sich der Verein klar: "Wir distanzieren uns von jeder Form von Gewalt, wir verurteilen das Abschießen von Leuchtraketen aus dem Block und das Zünden bzw. Werfen von Böllern auf den Platz."

Aufgrund der Vorkommnisse stand das Spiel kurz vor dem Abbruch, bevor Arminia-Kapitän Fabian Kloß die Anhänger beruhigte.

Wehen-Kapitän Johannes Wurtz wollte nach dem Erfolg im Hinspiel aber noch nichts von einer Entscheidung wissen, sondern mahnte zur Vorsicht: "Im Fußball ist alles möglich. Wir müssen uns auf einen Hexenkessel in Bielefeld einstellen."

Relegation 2023: Bielefeld vs. Wiesbaden live im Free-TV

Das Rückspiel der Zweitliga-Relegation in der Bielefelder "SchücoArena" beginnt am 6. Juni um 20:45 Uhr. Übertragungsstart in SAT.1 ist um 20:15 Uhr.

Wie kann ich Bielefeld gegen Wiesbaden im Livestream verfolgen?

Parallel zum Übertragungsstart im linearen Fernsehen läuft auf ran.de ein kostenfreier Livestream der Übertragung, inklusive Vorberichterstattung und Nachlauf.

Wer kommentiert Relegation 2023 Bielefeld - Wiesbaden?

Als Kommentator wird, wie bei allen vier Relegationsspielen live in SAT.1, Wolff-Christoph Fuss fungieren. Matthias Opdenhövel führt als Moderator durch die Sendung.

Relegation 2023 heute live: Wer ist Favorit zwischen Bielefeld und Wiesbaden?

Laut dem Wettanbieter "Tipico" ist Arminia Bielefeld im Rückspiel Favorit. Für einen Heimsieg des DSC bekäme man bei zehn Euro Einsatz 19 Euro zurück. Bei einem Remis 41 und für einen Wehener Erfolg gäbe es bei gleichem Einsatz 34 Euro. (Stand: 5. Juni)

Relegation 2023: Wie ist die Relegations-Bilanz der Wiesbadener und der Bielefelder?

Der SVWW musste sich bisher ein Mal in der Relegation messen: Nach der Saison 2018/19 wurden die Hessen 16. in der 2. Liga und bekamen es mit dem FC Ingolstadt aus der 3. Liga zu tun. Einem 3:2-Erfolg in Bayern folgte zwar eine 1:2-Pleite zu Hause, aufgrund der Auswärtstorregel siegten jedoch die Wiesbadener.

Die Arminia hat dagegen keine guten Erinnerungen an Relegationsspiele. Bereits 1985 traten die Ostwestfalen in Relegationsspielen an, als damaliger Bundesligist mussten sie sich jedoch dem 1. FC Saarbrücken geschlagen geben (1:1, 0:2).

Noch schlimmer lief es 2014. Nach einem 3:1-Erfolg beim SV Darmstadt 98 schien der Weg zum Klassenerhalt bereits geebnet, aber das Rückspiel auf der Alm verlor der DSC ebenfalls mit 1:3. In der Verlängerung gelang zwar das 2:3 durch Kacper Przybylko, in der Nachspielzeit der Verlängerung jedoch erzielte Elton da Costa das 2:4 per Freistoß und schickte Bielefeld ins Tal der Tränen.

Relegation 2023: Wie oft gewann der Drittligist gegen den Zweitligisten?

Von 14 Relegationsvergleichen gewannen die Zweitligisten lediglich fünf. Letztmals 2020 setzte sich mit dem 1. FC Nürnberg beim FC Ingolstadt auf dramatische Art und Weise der Zweitligist durch. Fabian Schleusener erzielte seinerzeit in der sechsten Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

Damit zeigt sich ein anderes Bild als in der Relegation zur 1. Liga, wo sich in der Mehrheit der Fälle das klassenhöhere Team durchsetzt.