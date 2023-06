Am 28. Juli hat das Warten der Fußball-Fans ein Ende: Die Zweitliga-Saison 2023/2024 geht los. Hier findet alle Informationen zur Übertragung der Eröffnungspartie.

2.-Liga-Auftakt live: Wo und wann findet heute die Partie der 2. Bundesliga statt?

Das Spiel findet am 28. Juli statt. Die Paarung wird am 30. Juni bekannt gegeben. Auch die offizielle Bestätigung der Uhrzeit steht noch aus und erfolgt am 30. Juni von der DFL.

Auftakt der Zweitliga-Saison 2023/2024: Wo läuft das Spiel heute live im Free-TV?

SAT.1 übertragt die Partie live und kostenlos im Free-TV.

Saisonauftakt der 2. Liga: Wird das Spiel im Pay-TV übertragen?

Ja, der Pay-TV-Sender Sky überträgt den Zweitliga-Auftakt ebenfalls. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Wer überträgt das Spiel der 2. Bundesliga im Livestream?

Bei uns im Livestream auf ran.de könnt ihr die Partie ebenfalls live und kostenlos verfolgen. Die Kollegen von Joyn zeigen den Livestream ebenfalls auf joyn.de.

Wo gibt's einen Liveticker zum Saisonauftakt 2023/2024?

Im Liveticker auf ran.de werdet ihr von der Bekanntgabe der Aufstellung bis zum Abpfiff mit allen wichtigen Informationen versorgt.

2. Liga live: Wo finde ich einen Audiostream und Highlights zur Bundesliga?

Ein Audiostream wird von der ARD angeboten. Die Highlights seht ihr in SAT.1 und auf ran.de.

Das Eröffnungsspiel der 2. Liga 2023/2024 live im TV, Livestream und Liveticker - Übersicht