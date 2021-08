Gelsenkirchen (SID) - Fußball-Zweitligist Schalke 04 leiht seinen Mittelfeldspieler Can Bozdogan für die laufende Saison an den türkischen Meister Besiktas Istanbul aus. Der Süper-Lig-Klub sicherte sich zudem eine Kaufoption für den 20-Jährigen, dessen Vertrag bei den Königsblauen bis 2024 gültig ist. Das gab der Bundesliga-Absteiger am Freitagnachmittag bekannt.

"Nach den Gesprächen mit Can und seinem Management sind wir gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass ihm eine Luftveränderung guttun wird", sagte Sportdirektor Rouven Schröder. Bozdogan hat bei Trainer Dimitrios Grammozis in dieser Saison keine Rolle gespielt, einmal lief er für die zweite Mannschaft in der Regionalliga West auf. Er war im August 2019 vom 1. FC Köln in die Schalker U19 gewechselt, im Juni 2020 gab er beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen sein Debüt in der Bundesliga.