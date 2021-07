Gelsenkirchen/München - Stadionbesuch mit Piks: Beim mit Spannung erwarteten Saisonauftakt der 2. Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV (HEUTE ab 19 Uhr live in SAT.1 und im Livestream auf ran.de) werden erstmals seit März 2020 wieder tausende Fans vor Ort sein. Die Schalker haben sich deshalb eine besondere Aktion einfallen lassen.

Rundum das Spiel können sich Stadionbesucher am Rande der Veltins Arena in einem Impfbus gegen das Coronavirus impfen lassen. Mit dem Slogan "Kleiner Piks mit großer Wirkung" kündigten die Königsblauen diese Aktion an.

Der Dienst steht Interessenten zwischen 18 Uhr und 22:30 Uhr zur Verfügung. S04 will damit die Impfkampagne der Stadt Gelsenkirchen unterstützen. Zum Einsatz kommt der Impfstoff von Biontech, für die Zweitimpfung müssen die Fans dann ins Impfzentrum.

Gleiche Aktion auch in Bremen

Auch Mit-Absteiger Werder Bremen setzt Impfanreize. Beim Auftakt der Werderaner am Samstag gegen Hannover 96 wird ein Impftruck vor dem Weserstadion stehen.

Verimpft wird in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsbehörden das Vakzin von Johnson and Johnson. Da es sich um einen Einmal-Impfstoff handelt, können sich die Fans am Stadion schon vollständig impfen lassen.

Das Angebot wird von 11:00 bis 18:00 Uhr bestehen, benötigt werden ein gültiger Impfausweis, ein Personalausweis sowie die Krankenversicherungskarte. "Wir haben sofort grünes Licht gegeben, als diese Anfrage kam. Wir möchten damit aktiv die Impfkampagne unterstützen. Wir werden diese Pandemie nur mit großer Impfbereitschaft überwinden, deshalb würden wir uns freuen, wenn viele Werder-Fans dieses Angebot annehmen", sagte Vereinspräsident Hubertus Hess-Grunewald. 300 Dosen stehen zur Verfügung.

