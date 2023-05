Das Verfolgerduell in der 2. Liga steht an! Der Tabellenvierte FC St. Pauli empfängt am heutigen Samstagabend den Fünftplatzierten Fortuna Düsseldorf, mit einem Sieg könnte eines der beiden Teams bis auf einen Punkt an den Relegationsplatz heranrücken.

"Wenn wir eine Mannschaft sind, die Ambitionen hat, sollten wir so ein Spiel auch gewinnen. Gelingt uns das, dann sind wir definitiv ein Top-Team in der Liga. Meistern wir die Herausforderung nicht, werden wir weiter unsere Schritte gehen, um irgendwann ein Top-Team zu sein", so FCSP-Trainer Fabian Hürzeler auf der Pressekonferenz vor dem "50:50-Spiel".

Die Fortuna, die aus den vergangenen fünf Partien zehn Punkte sammelte, will ebenfalls ganz oben angreifen. "Es sind zwei formstarke Teams. Beiden Teams bietet sich die Chance, im Rückspiegel des HSV aufzutauchen", erklärte Trainer Daniel Thioune im Vorfeld der Partie und macht klar: "St. Pauli steht vor uns und wir wollen noch ein bisschen klettern."

Nicht dabei helfen können Marcel Sobottka und Ao Tanaka, eine Kadernominierung von Rouwen Hennings ist noch offen. Auf der Gegenseite fehlt weiterhin David Nemeth. Ob Etienne Amenyido, Igor Matanovic und Eric Smith eine Rolle spielen können, steht noch nicht abschließend fest.

Greift St. Pauli oder Düsseldorf nochmal entscheidend in das Aufstiegsrennen ein? Findet es mit unserem Tabellenrechner zur 2. Bundesliga heraus.

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf heute live: 2. Liga im TV, Livestream, Liveticker - wann und wo wird gespielt?

Austragungsort ist das Millerntor-Stadion, der Anpfiff erfolgt am heutigen Samstag (13. Mai) um 20:30 Uhr.

St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf live: Läuft die Partie der 2. Liga heute im Free-TV?

Ja, ihr könnt das Spiel auch im frei empfangbaren Fernsehen schauen. Sport1 überträgt live, die Vorberichterstattung startet 35 Minuten vor dem Anpfiff um 19:55 Uhr.

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Wer überträgt das Spiel im Pay-TV?

Selbstverständlich. Wenn ihr einen bestehenden Pay-TV-Vertrag bei Sky habt, könnt ihr die Begegnung auch dort verfolgen.

FC St. Pauli - Fortuna Düsseldorf live: Wo läuft die Zweitliga-Partie heute im Livestream?

Um die Partie im Livestream zu sehen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einen frei verfügbaren Stream stellt Sport1 bereit auf der Website und in der App bereit. Habt ihr einen Pay-TV-Vertrag bei Sky, könnt ihr das Gastspiel der Rheinländer in der Hansestadt auch dort verfolgen. Alternativ stellt auch WOW TV (ehemals Sky Ticket) nach Abschluss eines Abos einen Livestream zur Verfügung, zudem könnt ihr das Einzelspiel als Pay-per-view bei OneFootball erwerben.

St. Pauli empfängt heute Fortuna Düsseldorf: Wo gibt es einen Liveticker?

In unserem Liveticker auf ran.de halten wir euch stets mit allen wichtigen Infos zum Spielgeschehen auf dem Laufenden.

St. Pauli vs. Fortuna Düsseldorf heute live: Wo finde ich die Highlights und einen Audiostream?

Highlights gibt's im Anschluss bei Sport1 und bei Sky, die ARD begleitet das Kräftemessen live im Audiostream.

FC St. Pauli gegen Fortuna Düsseldorf heute live: Free-TV, Livestream, Liveticker - Übertragung der 2. Liga