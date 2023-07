Bei der Umsetzung des viel beachteten Projekts "Fortuna für alle" muss Zweitligist Fortuna Düsseldorf einen ersten Rückschlag hinnehmen. Der als Partner für das Vorhaben vorgesehene Versicherer "Provinzial" zieht sich noch vor Saisonbeginn zumindest teilweise zurück. Der "kicker" bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Rheinischen Post".

Das Sportmagazin zitiert aus einer Stellungnahme des Unternehmens. "Provinzial und Fortuna Düsseldorf haben im Zuge der weiteren Ausgestaltung ihrer Partnerschaft entschieden, Art und Umfang der Zusammenarbeit anzupassen", heißt es dort.

Und weiter: "Der Versicherer wird Fortuna Düsseldorf dabei wie bisher als Sponsor unterstützen. Auf eine weiter hervorgehobene Rolle als sogenannter Impact Partner im Rahmen von 'Fortuna für alle' wird das Unternehmen wegen unterschiedlicher Vorstellungen über die Ausgestaltung des Konzeptes dagegen verzichten."

"Fortuna für alle" wird bei drei Partien getestet

Das Projekt hatte zuletzt bundesweit für Schlagzeilen gesorgt. Es sieht unter anderem vor, dass Fortuna Düsseldorf seinen Fans langfristig komplett freien Eintritt zu allen Heimspielen gewährt. In der anstehenden Saison wird das Modell bei drei Partien getestet: gegen den 1. FC Kaiserslautern am 10. Spieltag (21. Oktober, 20.30 Uhr), den FC St. Pauli am 19. Spieltag (Wochenende 26. bis 28. Januar 2024) und Eintracht Braunschweig am 28. Spieltag (Wochenende 5. bis 7. April 2024).

"Fortuna für alle" wird von zahlreichen Partnern finanziell unterstützt, über einen Zeitraum von fünf Jahren sollen 45 Millionen Euro fließen. Ziel ist es dem Klub zufolge, den Fußball mehr Menschen zugänglich zu machen und den Nachwuchs, Frauen- und Mädchenfußball sowie den Breitensport in der Stadt zu fördern.