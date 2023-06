U21-Nationalspieler Henning Matriciani hat emotional auf seinen Status als Fanliebling bei Bundesliga-Absteiger Schalke 04 reagiert. "Wenn ich das lese, bekomme ich Gänsehaut", sagte der 23-Jährige angesprochen auf die zahlreichen Lobeshymnen in den sozialen Netzwerken dem DFB im Rahmen der U21-EM in Georgien und Rumänien. "Dafür spielt man Fußball."

In den sozialen Medien wird der 23-Jährige seit seiner Last-Minute-Grätsche im Revierderby gegen Borussia Dortmund im März als "GOATriciani" gefeiert, in Anlehnung an die Abkürzung für die englische Bezeichnung "Greatest of all time".

Der gebürtige Lippstädter und ausgebildete Physiotherapeut hat in den vergangenen drei Jahren einen steilen Karriereweg hingelegt. Aus der Regionalliga beim SV Lippstadt in die Bundesliga - und jetzt sogar auf die große EM-Bühne. "Wenn ich ehrlich bin, hatte ich nicht mehr daran geglaubt, Profifußballer zu werden", sagte Matriciani, der mit der DFB-Auswahl am Donnerstag (18.00 Uhr/Sat.1) in Kutaissi gegen Israel ins Turnier startet. "Hier zu sein, ist ein unbeschreibliches Gefühl."

Was dem Defensiv-Allrounder an fußballerischen Fähigkeiten fehlt, kompensiert er mit anderen Attributen. "Ich war schon immer sehr ehrgeizig und habe viel durch meine Mentalität wettgemacht", sagte Matriciani. Sein Weg zeige, "dass der klassische Weg über die Nachwuchsleistungszentren nicht der einzige Weg ist. Vielleicht kann ich sogar ein Vorbild für Andere sein."

Beim S04 hat er seinen Vertrag schon vor dem Abstieg vorzeitig bis 2026 verlängert, der Fanliebling soll mithelfen bei der Mission Wiederaufstieg. Ganz nach dem Motto: "Manchmal muss man einen Schritt zurücksetzen, um zwei Schritte nach vorne zu gehen."