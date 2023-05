Der große HSV feierte schon die sicher geglaubte Bundesliga-Rückkehr, doch dann zog der "Dorfklub" sensationell vorbei: Der 1. FC Heidenheim ist nach einem völlig verrückten Zweitliga-Finale erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Bundesliga aufgestiegen. Die Mannschaft von Trainer Frank Schmidt nutzte ihren Matchball am letzten Spieltag der Zweitligasaison durch ein hoch dramatisches 3:2 (0:0) bei Jahn Regensburg.

Der Heidenheimer Siegtreffer durch Tim Kleindienst fiel in der neunten Minute der Nachspielzeit, nachdem schon der FCH-Ausgleich durch Jan-Niklas Beste (90.+3, Foulelfmeter) erst nach Ablauf der regulären Spielzeit gefallen war. Der HSV muss damit wie schon in der vergangenen Saison in die Relegation, trifft dort auf den VfB Stuttgart (1. Juni, live in SAT.1, auf ran.de und auf Joyn)

. Das 1:0 (1:0) der Norddeutschen beim Absteiger SV Sandhausen fiel nicht mehr ins Gewicht, der direkte Aufstieg wurde auch im fünften Anlauf seit dem Bundesliga-Abstieg 2018 verpasst.

Dompe lässt HSV mit Traumtor hoffen

Gegner des HSV in der Relegation ist der VfB Stuttgart. Das Hinspiel steigt am kommenden Donnerstag bei den Schwaben, die Entscheidung fällt vier Tage später im Hamburger Volkspark.

Beim HSV herrschte vor der Partie in Sandhausen großer Optimismus. "Fußball ist verrückt", sagte Walter unmittelbar vor dem Anpfiff. Der HSV-Coach verwies im "Sky"-Interview auf die Entscheidungen tags zuvor im Oberhaus: "Man sieht, was alles passieren kann. Da passieren die verrücktesten Dinge. Und darauf hoffen wir natürlich ein bisschen."

Die Hamburger beschränkten sich allerdings keineswegs aufs Hoffen. Keine drei Minuten dauerte es, bis Dompe mit einem Traumtor Taten folgen ließ und den HSV in der Blitztabelle auf den zweiten Platz hievte. Der Franzose hämmerte eine perfekt getimte Flanke von Ransford Königsdörffer aus sechs Metern volley unter die Latte. Nach dem Schlusspfiff stürmten die Fans bereits den Rasen, dann richteten sich die Blicke gebannt nach Regensburg.

Kleindienst schießt Heidenheim in die Bundesliga

Und Heidenheim? Ließ es gemächlich angehen. Dem FCH fehlte es in Regensburg lange Zeit an der Leichtigkeit, die das Team von Trainer Frank Schmidt in den vergangenen Wochen und Monaten ausgezeichnet hatte. Der Zwischenstand in Sandhausen schien die Schmidt-Elf zusätzlich zu lähmen.

Es war in der ersten Halbzeit Absteiger Regensburg, der für die sportlichen Höhepunkte sorgte. Heidenheimer Torgefahr? Null. Erst als Prince Osei Owusu zu Beginn der zweiten Hälfte mit einem Doppelschlag auf 0:2 stellte (51. und 57.), suchten die Gäste den Vorwärtsgang und schöpften durch ein Regensburger Eigentor von Benedikt Saller (58.) und den verwandelten Elfmeter von Beste Hoffnung - dann schlug Kleindienst spät zu.

Klatsche in Magdeburg: Bielefeld muss in die Relegation

Arminia Bielefeld hat im Zweitliga-Krimi um den Klassenerhalt ein böses Erwachen erlebt. Die Ostwestfalen verloren am letzten Spieltag sang- und klanglos 0:4 (0:2) beim 1. FC Magdeburg und müssen den Gang in die Relegation antreten, wo der zweite Abstieg in Folge droht. Gerettet sind dagegen der 1. FC Nürnberg und Eintracht Braunschweig. Rechnerisch fix ist seit Sonntag zudem der Abstieg von Jahn Regensburg.

Die unter Siegzwang stehende Arminia lag nach Gegentoren durch Amara Conde (38.) und Baris Atik (45., Foulelfmeter) schon zur Pause deutlich zurück. Erneut Conde (51.) und Jason Ceka (67.) erhöhten gar gegen die Bielefelder, die vor 2500 mitgereisten Fans auf der ganzen Linie enttäuschten.

Braunschweig jubelt trotz Pleite über den Klassenerhalt

Die Mannschaft von Trainer Uwe Koschinat trifft somit in der Relegation auf den Drittliga-Dritten SV Wehen Wiesbaden (2. Juni, live in SAT.1, auf ran.de und auf Joyn). Die Arminia hat am Freitag zunächst Heimrecht, die Entscheidung fällt vier Tage später in Wiesbaden. Bielefeld hatte letztmals in der Saison 2014/2015 drittklassig gespielt.

Altmeister Nürnberg war durch Arminias Niederlage ohnehin gerettet, ließ durch das 1:0 (1:0) beim SC Paderborn aber erst gar keine Zweifel aufkommen. Lukas Schleimer (20.) brachte den "Club" früh in sichere Gefilde. Bei Paderborn saß Co-Trainer Frank Kaspari für Lukas Kwasniok auf der Bank, der nach seine Ingewahrsamnahme auf Mallorca um eine Pause gebeten hatte.

Über dem Strich blieb auch Braunschweig trotz des 1:2 (0:0) bei Hansa Rostock. Nach der frühen Gelb-Roten Karte gegen Anton Donkor (22.) stemmte sich die Eintracht gegen die Niederlage, geriet durch Lukas Fröde (59.) und Pascal Breier (90.+3) aber zweimal in Rückstand. Immanuel Pherai (69.) glich per Foulelfmeter zum zwischenzeitlichen 1:1 aus.

Erwartungsgemäß abgestiegen ist Jahn Regensburg. Gegen den 1. FC Heidenheim hätte dem Jahn nur ein zweistelliger Kantersieg noch geholfen. Der SV Sandhausen stand schon vor dem Spieltag als Absteiger fest.