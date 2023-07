Nach einem Vorfall im Trainingslager von Hertha BSC hat die Polizei Ermittlungen gegen einen Profi des Berliner Zweitligisten aufgenommen. Das bestätigte eine Klub-Sprecherin auf Anfrage der "Bild".

"Wir können bestätigen, dass die Polizei gegen einen unserer Spieler ermittelt, bitten aber um Verständnis, dass aus Rücksicht auf die laufenden Ermittlungen keine näheren Angaben gemacht werden können", hieß es. Bei dem Spieler soll es sich dem Boulevardblatt zufolge um Torwart Marius Gersbeck handeln.

Demnach gab es am Samstagabend in einem Gasthof im österreichischen Zell am See, wo sich Hertha auf die anstehende Saison vorbereitet, eine körperliche Auseinandersetzung. Am Sonntagmorgen sei Gersbeck dann von der Polizei in Gewahrsam genommen und bis in den Vormittag hinein verhört worden - mittlerweile durfte Gersbeck wieder in das Team-Hotel zurückkehren.

22-Jähriger erleidet wohl schwere Kopfverletzungen

Neuen Information der "Bild" zufolge soll Gersbeck nach einem anfangs verbalen Streit mit einem 22 Jahre alten Einheimischen körperlich aneinandergeraten sein.

"Dieser verbale Streit eskalierte in weiterer Folge zu einer körperlichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der 28-Jährige den 22-Jährigen unbestimmten Grades am Körper verletzte", sagte ein Polizeisprecher dem Boulevardblatt: "Zeugen verständigten daraufhin die Einsatzkräfte. Der 22-Jährige wurde nach seiner Erstversorgung in das Tauernklinikum Zell am See gebracht."

Der "Bild" zufolge erlitt der Österreicher schwere Verletzungen am Kopf - er soll noch nicht vernehmungsfähig sein.

Hertha holte Gersbeck zurück

Angeblich befand sich Gersbeck mit einigen Freunden aus dem Berliner Ultra-Sektor in dem Lokal. Zuvor hatte die "Alte Dame" ein Testspiel gegen den belgischen Klub RWD Molenbeek (2:1) bestritten.

Der Keeper stammt aus der Hertha-Jugend und kam dort im Dezember 2013 zu seinem Bundesliga-Debüt. 2016 verließ er den Klub zunächst Richtung VfL Osnabrück, in diesem Sommer holte Hertha ihn nach vier Jahren beim Karlsruher SC zurück. Bei den Berlinern ist der 28-Jährige fest für das Profiteam eingeplant.