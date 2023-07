Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat sich im Angriff verstärkt. Wie der Bundesliga-Absteiger am Dienstag mitteilte, unterschrieb der Bosnier Smail Prevljak einen Vertrag bis 2025. Zuletzt spielte der 28-Jährige dreieinhalb Jahre beim belgischen Erstligisten KAS Eupen. In der abgelaufenen Saison schoss Prevljak, der in der Jugend für RB Leipzig spielte, sechs Liga-Tore und legte drei Treffer auf.