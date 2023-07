Bundesliga-Absteiger Hertha BSC hat seinen äußerst knappen finanziellen Spielraum etwas erweitert. Die Berliner haben Topverdiener Krzysztof Piatek an den türkischen Erstligisten Basaksehir FK abgegeben, wo der polnische Stürmer bis 2026 unterschreibt. Medienberichten zufolge wechselt er ohne sofortige Ablöse, die Hertha aber erhält künftig erfolgsabhängige Boni.

Piatek kam im Januar 2020 für 24 Millionen Euro von der AC Mailand an die Spree und bestritt 58 Pflichtspiele, in denen er 13 Tore erzielte. Er wurde an Florenz und Salernitana verliehen, nun steht der endgültige Abschied fest.

"Wir haben gemeinsam mit Krzysztof eine gute Lösung gefunden", sagte Sportdirektor Benjamin Weber. Piatek bedankte sich "bei allen Verantwortlichen und den Fans für meine Zeit in Berlin".