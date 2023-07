Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig muss vorerst auf Neuzugang Sidi Sane (20) verzichten. Der jüngere Bruder von Nationalspieler Leroy Sane erlitt am Samstag im Testspiel gegen Rot-Weiß Essen einen Innenbandriss im linken Knie und wird "vorraussichtlich zehn Wochen" ausfallen, wie die Eintracht am Montag nach einer MRT-Untersuchung mitteilte. Offensivspieler Sane war erst am vergangenen Donnerstag von Bundesliga-Absteiger Schalke 04 zu den Niedersachsen gewechselt.