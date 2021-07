München - Die 2. Bundesliga steht in den Startlöchern.

Und der Startschuss ist ein echter Kracher: Der FC Schalke 04 empfängt den Hamburger SV (HEUTE ab 19:00 Uhr live in SAT.1 und auf ran.de). Ein Duell voller Tradition und Emotionen.

Beide Klubs stehen vor einem sportlichen Neustart - S04 nach dem desaströsen Abstieg aus der Bundesliga, der HSV aufgrund des erneut verpassten Aufstiegs.

ran versorgt euch mit allen wichtigen Informationen zum Kracher-Auftakt.

+++ 23. Juli: Grammozis witzelt über Mannschaftsmoral +++

Vor dem Auftakt gegen den HSV war Schalke-Trainer Dimitrios Grammozis bester Laune. Angesprochen auf den Zustand der Mannschaft sagte er der "Sportschau": "Es gab noch keine Schlägerei in der Mannschaft. Das ist schonmal sehr positiv", witzelte der ehemalige Trainer des SV Darmstadt 98.

Allerdings strotzte der 43-Jährige auch vor Vorfreude, gerade auf die knapp 20.000 Fans, die in der Arena dabei sein werden. Im vereinseigenen Kanal sagte er: "Das ist ein supergeiles Gefühl, die Vorfreude ist da. Egal ob man gegen große Gegner spielt oder vom Namen her vielleicht weniger, es macht nicht den gleichen Spaß, wie wenn wir die Kulisse im Rücken haben. Man merkt auch bei den Spielern, dass sie sich freuen, es ist brutal positiv für uns."

Erstmals seit März 2020 sind wieder tausende Fans in der Gelsenkirchener Veltins-Arena.

+++ 22. Juli: Hamburg muss auf Meißner verzichten +++

Rückschlag für den Hamburger SV! Wie die Norddeutschen am Donnerstag bekanntgaben, muss das Team vorerst auf Mittelstürmer Robin Meißner verzichten. Der 21 Jahre alte Hoffnungsträger im Sturm zog sich einen Innenbandriss zu und fällt damit bis zu sechs Wochen aus.

Beim Spiel gegen Bundesliga-Absteiger Schalke 04 stehen Trainer Tim Walter Mikkel Kaufmann, Manuel Wintzheimer und Neuzugang Robert Glatzel (27) als Alternative zur Verfügung. Auch Mittelfeldspieler Amadou Onana, der am Donnerstag das Abschlusstraining wegen Kniebeschwerden abbrechen musste, droht im Duell der beiden Aufstiegsfavoriten auszufallen.

+++ 21. Juli: Schalke verpflichtet Drexler aus Köln +++

Kurz vor dem Saisonauftakt hat Schalke nochmal personell aufgerüstet. Vom 1. FC Köln kommt Dominick Drexler nach Gelsenkirchen. Der 31 Jahre alte Offensivmann hat einen Vertrag bis 2023 unterschrieben. Über die Modalitäten des Transfers vereinbarten beide Vereine wie gewohnt Stillschweigen. Drexlers Vertrag in Köln lief noch bis 2022, Gerüchten zufolge soll aber erst eine Ablöse fällig sein, wenn S04 den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga packt.

"Dominick bringt eine hohe Spielintelligenz mit, was das Spiel mit und ohne Ball betrifft. Er ist unheimlich kreativ, weiß sich auch in engen Räumen durchzusetzen", erklärte Sport-Vorstand Rouven Schröder in der Pressemitteilung von S04.

Und auch der neue Schalker freut sich auf das Zweitliga-Abenteuer: "Als sich Schalke 04 bei mir gemeldet hat, musste ich nicht lange überlegen. Ich freue mich sehr darauf, die Mannschaft möglichst schnell kennenzulernen und vielleicht schon am Freitag gegen den HSV zum Kader zu gehören."

+++ 20. Juli: Ralf Fährmann positiv auf Covid-19 getestet +++

Wenige Tage vor dem Zweitliga-Auftakt am Freitag hat es Schalkes Keeper Ralf Fährmann erwischt. Ein Corona-Schnelltest schlug beim 32-Jährigen positiv an, sodass sich Fährmann umgehend in häusliche Quarantäne begab. Ein PCR-Test bestätigte die Erkrankung im Nachhinein.

Als Maßnahme auf diese Nachricht, hat sich das gesamte restliche Team in ein Quarantäne-Trainingslager begeben, um möglichen Infektionsketten vorzubeugen. Die Partie am Freitag gegen den Hamburger SV sei allerdings nicht gefährdet, heißt es. Als Fährmann-Vertretung wird dann wohl Michael Langer zwischen den Pfosten stehen.

Darüber hinaus soll der Verein bereits mitgeteilt haben, noch vor dem Startschuss am Freitag noch einen weiteren Keeper verpflichten zu wollen.

+++ 20. Juli: Schalke baut auf Simon Terodde +++

Bereits dreimal konnte Simon Terodde die Torjäger-Kanone in der 2. Bundesliga gewinnen. Mit dem Wechsel zu den Königsblauen stellt sich der "Zweitliga-Bomber" seiner bisher wohl härtesten Aufgabe.

Viel Druck lastet auf seinen Schultern, denn seine Qualitäten in Sachen Torgefahr sind nicht nur berüchtigt, sondern auch dringend benötigt auf Schalke. Er soll die Gelsenkirchener wieder zurück in Liga eins schießen und gilt als Schlüsselspieler im System von Trainer Dimitrios Grammozis.

+++ 19. Juli. Trikot-Panne beim HSV +++

Der HSV hat seit der vergangenen Saison mit "orthomol" einen neuen Hauptsponsor. Dieser ziert im Normalfall auch das Trikot der Elbestädter. Ausrüster Adidas unterlief nun bei der Bedruckung aber ein peinlicher Fauxpas.

Statt "orthomol" wurde nämlich noch das Logo des alten Sponsors "Emirates" auf das blau-schwarze Auswärtstrikot gedruckt. Bis dieser Fehler behoben sein wird, dauere es laut der "Bild" nun ganze sechs Wochen. Die Hamburger werden am Freitag daher in ihren weißen Heimtrikot in der Veltins-Arena auflaufen.

+++ 15. Juli: Wer macht das Rennen? +++

Die Klubs arbeiten bereits seit Wochen in der Vorbereitung hart, um am 1. Spieltag topfit die gesteckten Ziele anzupeilen. Doch welcher der Vereine hat wirklich das Potenzial aufzusteigen?

+++ 14. Juli: HSV will "jeden Tag besser werden" +++

Mit konkret formulierten Saisonzielen sind sie beim HSV nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre vorsichtig geworden.

"Wir haben Ziele, das, was wir erreichen können, ist für uns erheblich. Wir haben genug mit uns selbst zu tun", sagte der neue HSV-Trainer Kai Walter bei ran. Auf Nachfrage nach einem bestimmten Ziel blieb er vage. "Unser Ziel ist es, Spiele zu gewinnen. Und wenn wir gewinnen, kommen wir weiter nach vorne. Diesen Anreiz haben wir. Wir wollen jeden Tag besser werden."

+++ 13. Juli: "Stärkste 2. Liga" +++

Bundesliga-Absteiger gehören in der Regel automatisch zu den Aufstiegsfavoriten. Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder bei ran: "Wir müssen bodenständig sein und nicht denken, dass etwas von alleine passiert. Wir bereiten uns deshalb sehr intensiv vor."

Er stellt klar, dass man im Grunde in der Liga gar kein Mittelfeld, sondern einen Aufstiegs- und einen Abstiegskampf habe: "Die Tabelle ist so variabel, dass du in ein, zwei Spieltagen in andere Sphären kommen kannst." Er weiß, was der Auftakt verspricht: "Schalke gegen den HSV, das ist Fußball pur."

+++ 12. Juli: Wo gibt es was zu sehen? +++

