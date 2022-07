Verantwortliche beider Klubs tragen zum Gedenken an Uwe Seeler Trauerkränze in den Mittelkreis.

Auf Seiten der Rothosen, die in der Vorsaison über die mit Abstand beste Defensivabteilung der 2. Bundesliga verfügten (35 Gegentore) und die für die alleinige Tabellenführung mit drei Toren Abstand gewinnen müssen, verzichtet Trainer Tim Walter im Vergleich zum 2:0-Auswärtssieg bei Eintracht Braunschweig auf Änderungen seiner Startelf. Er schickt mit Bénes (Borussia Mönchengladbach) und Königsdörffer also erneut zwei Neuzugänge von Anfang an ins Rennen.

Der FC Hansa Rostock hat einen erfreulichen Einstieg in die zweite Spielzeit nach seiner Rückkehr in die 2. Bundesliga verpasst. In einem Vergleich mit wenigen Höhepunkten unterlag die Kogge vor eigenem Publikum dem 1. FC Heidenheim 1846 mit 0:1. Über die gesamten 90 Minuten entwickelte sie viel zu wenig Torgefahr und ist in dieser Form zweifellos ein Kandidat für die untere Tabellenhälfte. Um den Kader hinsichtlich der Offensive noch einmal zu verstärken, wurde unter der Woche mit Lukas Hinterseer (Hannover 96) ein erfahrener Angreifer verpflichtet.