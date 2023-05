Zweiter Matchball, zweite Niederlage: Darmstadt 98 muss weiter auf den vorzeitigen Bundesliga-Aufstieg warten. Eine Woche nach der 0:3-Heimniederlage gegen den FC St. Pauli verloren die Hessen auch bei Hannover 96 mit 1:2 (1:2). Der Vorsprung auf den drittplatzierten Hamburger SV schmolz von sieben auf vier Punkte.

Vor 30.000 Zuschauern in der WM-Arena am Maschsee brachte der Norweger Havard Nielsen die Niedersachsen per Kopfball in der zehnten Minute in Führung. In der 32. Minute erhöhte Cedric Teuchert mit seinem 13. Saisontor auf 2:0, ehe die Gäste noch vor der Pause durch Phillip Tietz (43.), der zum elften Mal in dieser Saison traf, herankamen.

Auch nach dem Seitenwechsel waren die Norddeutschen für die Gäste ein mehr als ebenbürtiger Gegner. Den mehr als 4000 mitgereisten Fans der Lilien stockte mehrfach bei guten Angriffsaktionen der Hannoveraner der Atem. In der 49. Minute musste 98-Torhüter Marcel Schuhen fast an der Mittellinie klären.

In der Schlussphase verlagerte sich das Spielgeschehen mehr und mehr in die Hälfte der Platzherren, doch die Darmstädter Offensivbemühungen fruchteten nicht. Und die 96-Konter blieben stets gefährlich - auch weil Matthias Bader (86.) und Braydon Manu bei den Gästen Gelb-Rot sahen.