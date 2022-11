Köln (SID) - Der Mannschaftsarzt des Fußball-Zweitligisten Hansa Rostock ist nach seiner kuriosen Roten Karte in der Partie gegen den 1. FC Nürnberg (1:1) mit einem Innenraumverbot für das nächste Hansa-Spiel belegt worden. Teamdoktor Frank Bartel war in eine Rangelei an der Seitenlinie verwickelt gewesen und hatte dabei Nürnbergs Fabian Nürnberger geschubst. Nürnberger sah Gelb, Bartel (62) sogar Rot.

Der Teamarzt darf somit am Samstag bei Eintracht Braunschweig nicht den Stadioninnenraum betreten. Das Verbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Bartel darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er mit der Mannschaft weder unmittelbar noch mittelbar in Kontakt treten.