Frankfurt am Main (SID) - Jahn Regensburg hat in der 2. Fußball-Bundesliga den ersten Rückschlag kassiert, bleibt aber Tabellenführer. Die Oberpfälzer von Trainer Mersad Selimbegovic verloren am Sonntag nach vier Siegen zum Saisonstart mit 0:2 (0:0) beim FC St. Pauli. Absteiger Werder Bremen, der dank des Doppelpacks von Neuzugang Marvin Ducksch 3:0 (1:0) gegen Hansa Rostock gewann, liegt hingegen wieder auf Kurs.

Dynamo Dresden kam im Spitzenspiel gegen den SC Paderborn unter die Räder und verpasste es, Regensburg (12 Punkte) an der Spitze abzulösen. Die Sachsen verloren 0:3 (0:3) und belegen mit zehn Punkten Relegationsplatz drei, punkt- und torgleich mit St. Pauli. Der SCP (11) rückte auf den zweiten Rang vor.

Nachdem Absteiger Schalke 04 Samstagabend mit dem 3:1 (1:1) bei Fortuna Düsseldorf den ersten Heimsieg gefeiert hatte, fand auch Bremen durch den am Mittwoch verpflichteten Ducksch (39., Handelfmeter nach Videobeweis/53.) und Nicolai Rapp (90.+4.) mit nun acht Punkten in die Erfolgsspur zurück. Schalke hat einen Zähler weniger, der Hamburger SV hinkt den Erwartungen nach dem 0:0 am Samstag beim 1 FC Heidenheim mit sechs Punkten weit hinterher.

Der SSV Jahn agierte nach dem bärenstarken Saisonstart mit viel Selbstvertrauen. Trotzdem hatte St. Pauli insgesamt mehr vom Spiel, kam allerdings nur selten gefährlich vor das Gäste-Tor. Regensburg tat wenig für die Offensive und wurde durch den Ex-Schalker Guido Burgstaller (74./89.) bestraft.

Paderborn nahm gegen Aufsteiger Dresden Revanche für das 1:2 zwei Wochen zuvor im DFB-Pokal. Nach nicht einmal einer halben Stunde stand es durch den schönen Kopfball-Treffer von Sven Michel (8.) sowie einen Doppelschlag von Kai Pröger (24., 26.) bereits 3:0. Dresdens Robin Becker sah nach einer Notbremse (90.) noch die Rote Karte.