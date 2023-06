Mittelfeldspieler Levin Öztunali kehrt zum Zweitligisten Hamburger SV zurück. Der Enkel von HSV-Legende Uwe Seeler wechselt ablösefrei von Union Berlin in den Volkspark. Wie der Verein am Dienstag mitteilte, unterschrieb der 27-Jährige einen Vertrag bis 2026.

Der gebürtige Hamburger spielte zwischen 2011 und 2013 in der Jugend der Hanseaten, ehe er vom heutigen HSV-Vorstand Jonas Boldt zu Bayer Leverkusen gelotst wurde. In der Bundesliga bestritt Öztunali insgesamt 190 Partien für Leverkusen, Werder Bremen, Mainz 05 und Union Berlin. Dabei gelangen ihm 38 Scorerpunkte. In der abgelaufenen Saison lief er für Union Berlin allerdings nur noch zweimal auf.

"Ich habe den HSV natürlich immer verfolgt, war aber bislang nur als Gegner oder Fan im Volksparkstadion. Jetzt hier als HSV-Spieler auflaufen zu dürfen, ist für mich ein absoluter Traum", sagte Öztunali.