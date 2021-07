München - Am Ende entschieden die Gäste aus Hamburg das Spiel mit 3:1 für sich.

Die Partie erreicht am Freitagabend in SAT.1 in der ersten Halbzeit ausgezeichnete 15,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und in der zweiten Halbzeit 16,2.

Erstes Highlight von vielen

Für das „ran SAT.1 Bundesliga“-Team war der Freitagabend aber erst ein Startschuss, denn bereits in wenigen Wochen stehen die nächsten zwei Highlights an. Am 13. August wird die Bundesliga mit der Partie Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern angepfiffen.

Nur wenige Tage später, am 17. August, kommt es zur ersten Titelentscheidung der noch jungen Saison, wenn die Münchner zum DFL-Supercup bei Borussia Dortmund gastieren – beide Spiele zeigt SAT.1 live und exklusiv im deutschen Free-TV.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.