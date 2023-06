Die Fußballerinnen von Viktoria Berlin haben trotz großer Ziele den Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga verpasst. Das Team um Sport-Geschäftsführerin Ariane Hingst unterlag im Relegations-Rückspiel dem Hamburger SV mit 1:3 (0:1). Das Hinspiel in Hamburg hatte die Viktoria bereits mit 0:3 verloren.

Mit Ex-Nationalspielerin Hingst und prominenten Unterstützerinnen will Viktoria in den kommenden fünf Jahren in die Bundesliga aufsteigen. Zwar reichte es zur Meisterschaft in der Regionalliga Nordost, in der Relegation hatte der Titelträger aus dem Norden aber die besseren Karten. Den Sprung in die 2. Liga schaffte am Sonntag zudem Borussia Mönchengladbach.

Das "Projekt" Viktoria ist einer Idee aus Los Angeles nachempfunden. Dort gründete eine Gruppe um Hollywood-Star Natalie Portman 2020 den Angel City FC, um sich mit prominenten Investorinnen für eine Veränderung im Sportbusiness einzusetzen und Frauen zu stärken. In Berlin unterstützen mehr als 80 Investorinnen und Investoren das Team, darunter die frühere Schwimm-Weltmeisterin Franziska van Almsick und Comedy-Star Carolin Kebekus.

Hingst hatte schon vor den Aufstiegsspielen erklärt, sie sei unabhängig vom Ausgang "stolz" auf eine "grandiose" erste Saison: "Das Projekt geht trotzdem weiter."