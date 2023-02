Am 20. Spieltag der 2. Bundesliga ist der Hamburger SV beim 1. FC Heidenheim zu Gast. Anpfiff in der Voith Arena ist am Samstag um 20:30 Uhr.

Die Hamburger könnten nach fünf Jahren zweiter Liga mit einem Sieg einen großen Schritt in Richtung Aufstieg machen und sich von den Heidenheimern absetzen. Aktuell trennen die beiden Teams nur vier Punkte in der Tabelle. Angesichts der Serie von drei Siegen infolge geht der HSV jedoch mit ordentlich Rückenwind in das Spiel.

Doch die Rothosen konnten im deutschen Unterhaus noch nie in Heidenheim gewinnen. Die Gastgeber haben zudem in der bisherigen Saison noch kein Heimspiel verloren und könnten mit einem Erfolg gegen den direkten Rivalen bis auf einen Punkt an einen direkten Aufstiegsplatz heranrücken.

1. FC Heidenheim gegen den Hamburger SV - So seid ihr live in TV, Stream und Ticker dabei

1. FC Heidenheim gegen HSV: Wo und wann findet das Spiel statt?

Das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV findet am Samstag, den 11. Februar, statt. Anpfiff in Heidenheim ist um 20:30 Uhr.

Heidenheim gegen Hamburger SV: Wird das Spiel im Free-TV gezeigt?

Ja, das Spiel zwischen dem 1. FC Heidenheim und dem Hamburger SV wird von Sport1 im Free-TV übertragen. Der Sportsender startet ab 19:30 Uhr mit der Vorberichterstattung.

1. FC Heidenheim - Hamburger SV: Ist das Spiel im Pay-TV zu sehen?

Ja, mit einem kostenpflichtigen Sky-Abo kann man das Spiel live im TV auf SkySport verfolgen.

Wird das Spiel der Hamburger gegen Heidenheim im Livestream zu sehen sein?

Ja, auch mit SkyGo kann man sich das Spiel anschauen - das Abo ist allerdings ebenfalls kostenpflichtig. Sport1 bietet dagegen einen kostenlosen Livestream an.

Kann ich das Spiel des 1. FC Heidenheim gegen den HSV im Liveticker verfolgen, und wo?

Ja klar! Mit unserem ran.de Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei, wenn in Heidenheim der Ball rollt. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

1. FCH vs. Hamburger SV: Wo gibt's Highlights zur Partie?

Die Highlights zur Partie findet ihr im Anschluss sowohl bei Sport1 als auch bei Sky.

Heidenheim vs. Hamburg: Läuft das Spiel auch live im Radio?

Ja, die ARD überträgt jede der insgesamt 617 Partien live und in voller Länge als Audiostream. An Spieltagen der 1. und 2. Bundesliga überträgt die Sportschau alle Spiele in voller Länge.

1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV: Die voraussichtlichen Aufstellungen

Heidenheim: Müller - Busch, Mainka, Siersleben, Föhrenbach - Maloney - Sessa, Schöppner, Beste - Thomalla - Kleindienst – Trainer: Schmidt

Hamburg: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Reis, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Jatta – Trainer: Walter

1. FC Heidenhim vs. Hamburger SV: Die wichtigsten Fakten

Spiel: 1. FC Heidenheim vs. Hamburger SV

Anpfiff: 20:30 Uhr

Ort: Heidenheim, Voith Arena

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Trainer: Frank Schmidt (Heidenheim), Tim Walter (Hamburg)

TV-Übertragung: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, Sport1

Liveticker: ran.de