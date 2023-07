Aufsteiger SV Elversberg kann sein Premieren-Heimspiel in der 2. Fußball-Bundesliga nicht im eigenen Stadion austragen. Da in der Ursapharm-Arena die Bauarbeiten zur Herstellung der Zweitligatauglichkeit noch andauern, muss der Saarlandpokalsieger für die Premiere gegen Hansa Rostock am 5. August ins Ludwigsparkstadion des Lokalrivalen 1. FC Saarbrücken ausweichen. Unter anderem werden der Gästeblock und die alte Pressetribüne erneuert.

Vorbehaltlich der erfolgreichen Abnahme der Deutschen Fußball Liga (DFL) will die SVE ab dem DFB-Pokal-Spiel gegen den FSV Mainz 05 am 12. August wieder in der eigenen Arena spielen.