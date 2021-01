München – Fußballfans kommen auch 2021 voll auf ihren Geschmack. Kurz nach dem Jahreswechsel heißt es wieder: Fußball pur! In der Bundesliga-Webshow am Freitag ab 15.30 Uhr blickt ran auf den 15. Spieltag in der Fußball Bundesliga.

Im Zentrum der Sendung steht neben den Topspielen Borussia Mönchengladbach gegen den FC Bayern (Freitag, ab 20.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) und RB Leipzig gegen Borussia Dortmund (Samstag, ab 18.30 Uhr im Liveticker auf ran.de) der drohende Negativrekord von Schalke 04 - die Uralt-Marke von Tasmania Berlin mit 31 sieglosen Spielen wackelt.

Moderator Markus Kavka zu Gast

Als Gast begrüßt Max Zielke Moderator und Musikjournalist Markus Kavka. Sie beleuchten zusammen das Top-Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München und thematisieren das Alaba-Dilemma. Außerdem erzählt Kavka über seine Beziehung zum FC Bayern München.

Abschied der YNWA-Legende

Natürlich wird es auch wieder musikalisch. Neben speziellen Songvideos nehmen wir Abschied von Gerry Marsden, dem Schaffer der Fußball-Hymne "You'll Never Walk Alone". Der Sänger der Gruppe "Gerry & the Pacemakers" ist im Alter von 78 Jahren verstorben. Traditionell kommen natürlich der Swagger der Woche sowie das Klugscheißer-Wissen zum kommenden Spieltag hinzu.

Gerry Marsden, Sänger der berühmten Stadion-Hymne "You'll never walk alone", ist am vergangenen Sonntag (03.01.) verstorben. Seine Botschaft wird über den Fußball hinaus nie an ihrer Bedeutung verlieren. Ruhe in Frieden. #YNWA pic.twitter.com/DlIEfwdCfo — Borussia (@borussia) January 5, 2021

Das alles am Freitag in "15:30 - Der ran Bundesliga Countdown" live auf ran.de und auf unserem Facebook-Account @ransport.

Bundesliga live in SAT.1 und ran.de

Ab 2021 übertragen SAT.1 und ran.de Spiele aus der Bundesliga live! Mit dem Supercup und dem Bundesliga-Auftaktspiel 2021 steigen SAT.1 und ran wieder in die Bundesliga-Berichterstattung ein.

Der Sender sichert sich das einzige und exklusive Free-TV-Live-Paket: insgesamt neun Live-Spiele pro Saison, darunter neben dem Auftakt und dem Supercup auch die Spiele vor und nach der Winterpause sowie der Auftakt der 2. Bundesliga und die Relegationsspiele für die 1. und 2. Bundesliga. Das Rechtepaket gilt für insgesamt vier Spielzeiten.

