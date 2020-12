Am Freitag geht die ran Bundesliga-Webshow in ihre siebte Auflage. Moderator Max Zielke spricht mit Sidekick Floyd Schmidt über den vergangenen Spieltag, BVB-Trainer Eden Terzic und das Topspiel am Wochenende. Zu Gast: BVB-Insider Tobias Jöhren von den "Ruhrnachrichten".