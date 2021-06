Fussball international

Kaum Corona-Fälle: Maccabi Haifa feiert Titel vor 30.000 Fans

Was in Deutschland seit März 2020 undenkbar ist, ist in Israel nun wieder Realität: ein restlos ausverkauftes Stadion, so gesehen in Haifa am letzten Spieltag der 1. Liga Israels. Am Ende feierten die Fans von Maccabi Haifa den Meistertitel. ran.de zeigt Bilder von der Party des neuen Champions.