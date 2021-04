München (SID) - Der FC Augsburg muss gegen die TSG Hoffenheim am Karsamstag (15.30 Uhr/Sky) ohne Stürmer Florian Niederlechner auskommen. Wie Trainer Heiko Herrlich am Freitag mitteilte, wird der 30-Jährige wegen Leistenproblemen fehlen, eine Rückkehr sei laut Herrlich für das Spiel auf Schalke am 11. April geplant.

"Die letzten Wochen war es ein bisschen schlechter für ihn", sagte Herrlich über Niederlechner: "Wir hoffen, dass wir es auskurieren können und er die nächsten Spiele frei spielen kann." Auch die "Nationalspieler sind gesund zurückgekommen", ergänzte der Trainer.

Der FCA liegt in der Tabelle auf Rang 13, einen Punkt hinter den Hoffenheimern und sechs Zähler vor dem Relegationsplatz. "Das Ziel muss sein, Hoffenheim zu überholen", forderte Herrlich und betonte, sein Team sei "bestmöglich vorbereitet".