Köln (SID) - Mittelfeldspieler Julian Baumgartlinger ist am Sonntag im Trainingslager des Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen in Österreich eingetroffen und absolvierte gleich danach erste Trainingseinheiten im Fitness-Center des Hotels.

Der österreichische Nationalspieler und EM-Teilnehmer war ins Trainingslager nachgereist, nachdem der Bayer-Tross bereits am Freitagmorgen zum achten Mal ins Salzburger Land zur Saison-Vorbereitung aufgebrochen war. Aufgrund der starken Regenfälle in Österreich konnte allerdings am Sonntagmorgen nicht im Alois-Latini-Stadion in Zell am See trainiert werden.