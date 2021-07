Leverkusen (SID) - Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen bestreitet in der Vorbereitung drei Testspiele in Leverkusen. Während der Vergleich mit dem Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am 14. Juli auf dem Gelände am Leistungszentrum Kurtekotten stattfindet, werden die Begegnungen mit dem FC Utrecht (28. Juli) und Celta Vigo (31. Juli) im Ulrich-Haberland-Stadion ausgetragen. Das teilte der Werksklub am Montag mit.