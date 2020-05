München - Fußball-Rekordmeister Bayern München muss auch im Klassiker bei Borussia Dortmund am Dienstag (18.30 Uhr/im Liveticker auf ran.de und in der App) ohne seinen Mittelfeldmotor Thiago (29) auskommen. Der spanische Nationalspieler fällt wegen seiner Adduktorenprobleme "leider aus", teilte Trainer Hansi Flick am Montag mit.

Der nach dem Spiel gegen Eintracht Frankfurt (5:2) leicht angeschlagene Jerome Boateng ist indes wieder fit und steht dem Bundesliga-Tabellenführer beim Liga-Gipfel zur Verfügung.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Notifications für Live-Events. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.