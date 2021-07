Fussball international

Größte Transferausgaben Europas: RB ganz vorne

Es war bisher einiges los auf dem europäischen Transfermarkt im Fußball. Vor allem die Top-Teams haben wieder ordentlich zugeschlagen. RB Leipzig hat bisher mit Abstand am meisten Geld für neue Spieler ausgegeben. Aber: Die Sachsen haben gut gewirtschaftet und sind letztlich sogar im Plus, wenn man die direkten Einnahmen hinzuzieht. ran.de zeigt euch, wer noch in der Top Ten vertreten ist.