Fussball

Rudi Garcia: Trotz PSG-Dominanz - "wollen die Meisterschaft gewinnen"

In den letzten acht Jahren gewann Paris St. Germain siebenmal die Meisterschaft, nur Monaco konnte 2016/17 die Dominanz der Hauptstädter durchbrechen. Auch in dieser Saison steht Paris wieder an der Spitze, doch Lyon will die sie nun vom Thron stoßen.

1:03 min