München - Rauswurf in der Bundesliga! Laut Informationen des "kicker" wurde Horst Heldt von seinen Aufgaben als Geschäftsführer beim 1. FC Köln entbunden. Demnach wurde der 51-Jährige am Sonntagmittag von seiner Freistellung unterrichtet.

Vor eineinhalb Jahren hatte Heldt seinen Job als sportlich Verantwortlicher in der Domstadt angetreten. In seiner ersten Saison mit Trainer Markus Gisdol konnte der Abstieg mit Tabellenplatz 14 am Ende verhindert werden.

Nachfolger von Heldt noch unklar

In der Saison 2020/21 sah es jedoch düster aus. Den Kölnern gelangen kaum Siege, im April wurde Gisdol schließlich entlassen und Friedhelm Funkel als Feuerwehrmann installiert.

Mit einem furiosen 5:1-Sieg im Relegations-Rückspiel gegen Holstein Kiel gelang dem Team zwar der Verbleib in der Bundesliga, Heldt muss aber dennoch gehen. Wer seine Nachfolge antritt, ist aktuell noch unklar.

Gerüchte um eine Entlassung des 51-Jährigen gab es bereits vor dem Relegations-Hinspiel. "Ich war nicht überrascht", erklärte Heldt am vergangenen Montag: "Es würde mich überraschen, wenn mich beim 1. FC Köln noch irgendwas überraschen würde."

Vor seinem Engagement in Köln war Held unter anderem im Management beim VfB Stuttgart, bei Schalke 04 und bei Hannover 96 tätig.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.