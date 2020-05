Köln - Als neue Termine für den Bundesliga-Start 2020/21 nannte die "BamS" frühestens den 11. September oder einen Zeitpunkt am Ende des Monats - in diesem Fall soll im Winter durchgespielt werden, was die Chance erhöhen soll, mit Zuschauern in den Stadien zu spielen.

Der ursprünglich angedachte Starttermin im August würde mit einem möglichen Blitz-Turnier der Champions League kollidieren. Zudem soll es in diesem Jahr drei Länderspiel-Perioden mit jeweils drei Spielen geben. Die erste Reihe an Testspielen soll Anfang September stattfinden.

Die europäische Fußball-Union UEFA hofft, die Champions League bis Ende August zu Ende zu spielen, möglich ist dabei eine Veränderung des Spiel-Modus. Unterbrochen wurde der Wettbewerb in der Achtelfinal-Runde. Laut einem UEFA-Dokument könnte der 29. August der neue Final-Termin sein.

Die UEFA zieht offenbar auch eine Verlegung des Final-Spielorts in Betracht. Der Verband prüfe "alle Optionen". Ursprünglich sollte das Endspiel um Europas Krone im Atatürk Stadion in Istanbul stattfinden, der Wettbewerb ist aufgrund der Corona-Pandemie aber seit Mitte März unterbrochen.

