Berlin - Der Berliner Senat will den Fußball-Bundesligisten Hertha BSC und Union Berlin bei einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs mit Geisterspielen keine Steine in den Weg legen. "Falls sich die DFL auf Geisterspiele einigt und bestimmte Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden, können wir uns grundsätzlich vorstellen, dass wir das für den Fußball mit einer Ausnahmegenehmigung zulassen", sagte ein Sprecher der Senatsverwaltung für Inneres und Sport dem "SID". Hertha und Union müssten dafür einen Antrag stellen.

Die Wiederaufnahme des Spielbetriebs am 9. Mai war am Montag nach Ankündigungen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und NRW-Regierungschef Armin Laschet (CDU) wahrscheinlicher geworden. Am Donnerstag treffen sich die Klubchefs der 36 Profivereine zur wohl entscheidenden Sitzung während der Coronakrise.

