Velbert (SID) - Aufsteiger VfL Bochum ist mit einem lockeren Sieg in die Vorbereitung auf seine erste Saison in der Fußball-Bundesliga seit elf Jahren gestartet. Die Mannschaft von Cheftrainer Thomas Reis setzte sich am Mittwochabend bei Oberligist SSVg Velbert klar mit 9:0 (6:0) durch.

Milos Pantovic (2.), Soma Novothny (11./20.), Noah Abdel Hamid (13., Eigentor), Eduard Löwen (29./31.), Simon Zoller (61.), Luis Hartwig (77.) und Silvere Ganvoula (80., Foulelfmeter) trafen für den VfL. Am 18. Juli reisen die Bochumer für eine Woche ins Trainingslager nach Gais/Italien, bevor die Reis-Elf zum Bundesligaauftakt am 18. August bei Champions-League-Teilnehmer VfL Wolfsburg gastiert.