Bremen (SID) - Werder Bremens Aufsichtsratschef Marco Bode fällt es schwer, sich mit der neuen Leere in der Fußball-Bundesliga anzufreunden. "Der Gesamteindruck im Stadion ist natürlich komplett anders. Sogar nochmal etwas anders, als für Fernsehzuschauer zu Hause", sagte der 50-Jährige in der Halbzeitpause des Heimspiels gegen Bayer Leverkusen (1:4) am Montag bei DAZN.

Vor den Bildschirmen habe man eine relativ normale Situation, ergänzte Bode, "aber im Stadion fällt diese Leere noch viel mehr auf und daran muss ich mich noch sehr gewöhnen. Wir müssen uns unter diesen Bedingungen steigern, denn es geht schließlich um wichtige Punkte."