26. Spieltag in der deutschen Fußball-Bundesliga: Am Samstag um 15:30 Uhr empfängt Borussia Dortmund die Mannschaft vom FC Schalke 04. Alle Infos zu TV-Terminen, Live Ticker & Stream.

Die lange Zeit des Wartens hat für Fußball-Deutschland ein Ende! Die Bundesliga meldet sich am Samstag zum Restart nach neuen langen Wochen der Corona-Krise mit dem Spiel BVB gegen Königsblau gleich mit einem echten Knaller zurück. Am Samstag des 26. Bundesliga-Spieltags empfängt das Team von Trainer Lucien Favre die Mannschaft von S04. Bereits zum 180. Mal kommt es in der Fußball-Bundesliga zum Derby zwischen der Borussia aus Dortmund und dem ewigen Rivalen aus Gelsenkirchen. Das Hinspiel auf Schalke in der Veltins Arena endete mit 0:0. Die "Knappen" waren über weite Strecken der Partie die bessere Mannschaft, konnten aber ihre Überlegenheit nicht in Tore ummünzen. Zum Rückspiel und Neustart der Bundesliga muss die Dortmunder Borussia aber auf die Unterstützung ihrer Fans verzichten. Wie alle Bundesligaspiele findet auch der 180. Revierderby ohne Zuschauer statt.

Die letzten beiden Spiele - BVB vs. Schalke

Saison 2019/20, 9. Spieltag, Bundesliga: Schalke 04 – BVB 0:0

Saison 2018/19, 31. Spieltag, Bundesliga: BVB – Schalke 04 2:4 (1:2), Tore: Götze, Axel Witsel – Caligiuri (2), Sané, Embolo

Infos zum Bundesliga-Spiel Borussia Dortmund gegen FC Schalke 04

Die voraussichtlichen Aufstellungen

Borussia Dortmund 09: Bürki - Piszczek, Hummels, Akanji - Hakimi, Brandt, Delaney, Guerreiro - Sancho, Haaland, T. Hazard Trainer: Lucien Favre

FC Schalke 04: Schubert - Kenny, Todibo, Nastasic, Oczipka - McKennie, Serdar - Caligiuri, Harit - Burgstaller, Raman Trainer: David Wagner

Stadion: Signal Iduna Park, Dortmund

Schiedsrichter: Deniz Aytekin

Assistenten: Christian Dietz , Eduard Beitinger

4. Offizieller: Benjamin Cortus

VAR: Günter Perl (VA), Marco Achmüller (VA-A)

Anstoß: Samstag, 16.05.2020 15:30 Uhr