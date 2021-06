Bochum (SID) - Fußball-Bundesligist VfL Bochum hat Mittelfeldspieler Patrick Osterhage verpflichtet. Das teilte der Aufsteiger am Montag mit. Der 21-Jährige kommt von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund, die sich am vergangenen Wochenende die Meisterschaft in der Regionalliga West sicherte. Osterhage brachte es in der abgelaufenen Saison auf acht Einsätze.

"Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, einen talentierten Mittelfeldspieler unter Vertrag zu nehmen. Er hat bis hierhin eine Top-Ausbildung genossen, wir sind von seinem Entwicklungspotenzial überzeugt", sagte VfL-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz.