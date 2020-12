München – Das Beste kommt zum Schluss! Bevor es für die Bundesligisten nach dem 13. Spieltag in die Mini-Winterpause geht, kommt es in der BayArena zum Duell der aktuell besten Klubs des Landes: Bayer Leverkusen, seines Zeichens Tabellenführer, empfängt den ärgsten Verfolger Bayern München. Wie ihr den Kracher live in Live-Ticker, Live-Stream und TV verfolgen könnt, das erfahrt ihr hier.

Beide Klubs trennt in der Tabelle nur ein Pünktchen, mit einem Sieg könnten die Münchner also den Platz an der Sonne erobern. Schlimmstenfalls droht dem Rekordmeister bei einer Niederlage gegen die formstarke Werkself und einem gleichzeitigen Sieg von RB Leipzig aber sogar Platz drei.

Schießwütiger Angriff gegen wacklige Abwehr

Dass Letzteres passiert, scheint vor dem Duell am Samstag gar nicht unwahrscheinlich. Die Bayern schleppen sich momentan zwar zu ordentlichen Resultaten, konnten aber spielerisch schon seit längerer Zeit nicht mehr vollends überzeugen. In der Bundesliga gab es zudem aus den vergangenen fünf Spieltagen nur zwei Siege.

Ein Hoffnungsschimmer: Joshua Kimmich könnte gegen die Werkself sein Comeback nach Knieverletzung geben.

Ganz anders die Leverkusener, die ebenso im internationalen Geschäft vertreten sind, aber einen deutlich stabileren und frischeren Eindruck machen. Als einziges Bundesligateam ist die Werkself noch ungeschlagen, stellt die zweitbeste Offensive sowie die zweitbeste Defensive. Alleine in den letzten fünf Partien machte das Team von Peter Bosz 18 Tore! Und jetzt kommen die Bayern, die ausgerechnet in der Abwehr gerade große Sorgen haben.

So könnten die Teams beginnen

Mögliche Aufstellung Bayer Leverkusen: Hradecky – L. Bender, Tah, Tapsoba, Sinkgraven – Wirtz, Baumgartlinger, Amiri – Bailey, Schick, Diaby

Mögliche Aufstellung FC Bayern: Neuer – Pavard, Boateng, Alaba, Davies – Tolisso, Goretzka – Coman, Müller, Gnabry - Lewandowski

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern im TV sehen

Das Spiel Leverkusen gegen Bayern läuft nicht im Free-TV, sondern ist exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen.

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern im Live-Stream sehen

Sky zeigt das Spiel als Live-Stream auf seiner eigenen Streamingplattform Sky Go. Dieser Dienst ist kostenpflichtig, es braucht dafür ein Abo beim Sender.

Bayer Leverkusen gegen den FC Bayern im Liveticker

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.