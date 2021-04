München - Es war die Nachricht der Fußball-Woche. Eintracht-Trainer Adi Hütter wechselt nach der Saison zur Borussia Mönchengladbach. Wie es der Zufall so will, steht ausgerechnet am kommenden 29. Spieltag das direkte Duell an. Wir verraten euch, wo ihr die Partie am Samstag, 15:30 Uhr live im TV und Online-Stream verfolgen könnt.

Mit dem 4:3-Sieg über den VfL Wolfsburg haben die Frankfurter vergangene Woche eindrucksvoll ihre Champions-League-Ambitionen unter Beweis gestellt. Nach dem dritten Erfolg in Serie steht die Eintracht auf Platz vier und hat dabei bereits sieben Punkte Vorsprung auf Dortmund. Die Königsklasse ist zum Greifen nah.

Der Gast aus Mönchengladbach ist nach einer zwischenzeitlichen Niederlagenserie zuletzt wieder etwas in die Spur gekommen und ist seit drei Spielen ungeschlagen. Dennoch bangt die Borussia ums internationale Geschäft. Soll es noch etwas mit der Europa League werden, muss gegen Frankfurt ein Sieg her.

Dass Torhüter Yann Sommer und Mittelfeldmann Christoph Kramer dabei gesperrt ausfallen, macht die Sache nicht leichter.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt live im TV

Pay-TV-Sender Sky überträgt das Spiel live und exklusiv als Einzelspiel sowie in Ausschnitten im Rahmen der Sky-Konferenz. Die Vorberichte hierzu starten bereits um 14 Uhr.

Bundesliga: Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt im Livestream

Auch als Livestream überträgt Sky die Partie als Einzelspiel und in der Konferenz mit der App Sky Go.

Liveticker zu Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt

Mit unserem Liveticker sind wir natürlich von Beginn an mit dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

Du willst die wichtigsten Fußball-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.