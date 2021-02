Am 22. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt es in Frankfurt zum Topspiel zwischen der Eintracht und dem FC Bayern München. Anstoß in der Commerzbank Arena ist um 15.30 Uhr. Wie Ihr das Spiel live im TV und im Live-Stream verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei ran.de.

Update 16:20 Uhr - 2:0 Halbzeit in Frankfurt

2:0 31. Minute Younes

Traumtor: Younes nagelt den Ball in den Winkel! Der Frankfurter erhält den links vor dem FCB-Strafraum und verspürt kaum Druck vom Süle. Younes holt aus dem Stand zu Schuss aus und zwirbelt das Leder herrlich unters rechte Lattenkreuz!

1:0 12. Minute Kamada

Kamada bringt die Eintracht in Front! Kostić rennt Sané auf dem linken Flügel davon und legt daraufhin perfekt nach hinten auf. Kamada läuft ein und versenkt den Ball mit der Fußspitze im rechten Eck!

Update 12:55 Uhr - Die möglichen Aufstellungen Eintracht Frankfurt gegen Bayern München

Eintracht Frankfurt: Trapp - Tuta, Hinteregger, Ndicka - Hasebe, Rode - Durm, Kamada, Younes, Kostic - Silva

FC Bayern München: Neuer - Süle, J. Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - L. Sané, Choupo-Moting, Coman - Lewandowski