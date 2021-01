München - Der FC Bayern München komplettiert gegen den 1. FSV Mainz 05 den 14. Spieltag der Fußball-Bundesliga. Anpfiff ist am Sonntag um 18 Uhr in der Allianz Arena. Der Rekordmeister könnte mit einem Sieg die Tabellenführung von RB Leipzig zurückerobern. Die 05er brauchen im Tabellenkeller Punkte.

Kriselnde Mainzer

Die Mainzer stehen mit gerade einmal sechs Punkten auf dem vorletzten Platz der Tabelle, scheiterten zudem im DFB-Pokal an Bochum. Der letzte Sieg in München gelang im März 2016. Außerdem wurde Cheftrainer Jan-Moritz Lichte entlassen, der in drei Monaten nur einen Sieg holen konnte. Gegen den FC Bayern wird Interimstrainer Jan Siewert auf der Bank sitzen. Ein Auswärtssieg wäre eine Sensation. Doch auch die Bayern zeigten sich zuletzt defensiv anfällig und gingen in den vergangenen sieben Partien mit 0:1 in Rückstand.

Kimmich kehrt in die erste Elf zurück

Doch ein Stabilisator steht wieder voll im Saft: Joshua Kimmich ist reif für die Startelf und wird ins Mittelfeldzentrum zurückkehren. Kingsley Coman wird dagegen ausfallen. Mainz muss auf die Dienste des gelbgesperrten Moussa Niakhate verzichten. Er könnte von Alexander Hack ersetzt werden.

Infos zum Spiel FC Bayern München - 1. FSV Mainz 05

So könnten die Teams beginnen

Mögliche Aufstellung FC Bayern München: Neuer - Pavard, Boateng, Alaba, Davies - Kimmich, Goretzka - Sane, Müller, Gnabry - Lewandowski

Mögliche Aufstellung 1. FSV Mainz 05: Zentner - Killian, St. Juste, Hack, Brosinski - Fernandes, Barreiro, Latza - Burkardt, Mateta, Onisiwo

Stadion: Allianz Arena, München

Anstoß: So. 03.01.2018 18:00 Uhr

Schiedsrichter: Schmidt, Markus (Stuttgart)

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05: Übertragung im TV

Das Spiel Bayern gegen Mainz läuft nicht im Free-TV, sondern ist exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Der Sender startet seine Übertragung um 17.30 Uhr.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 im Live-Stream sehen

Sky zeigt die Partie als Live-Stream auf seiner eigenen Streamingplattform Sky Go. Dieser Dienst ist kostenpflichtig, es braucht dafür ein Abo beim Sender. Alternativ können Zuschauer ein Streaming-Abo bei Sky Ticket abschließen, um die Partie sehen zu können.

FC Bayern München gegen 1. FSV Mainz 05 im Live-Ticker

Mit unserem Liveticker von ran.de sind wir natürlich von Beginn an beim Duell dabei. Die Aufstellungen, alle Tore, Wechsel und entscheidenden Szenen sind dann ebenso in Echtzeit abrufbar, wie alle Zahlen, Daten und Fakten zum Spiel.

