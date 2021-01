Bundesliga

Volland dominiert alle: Deutsche Top-Scorer 2020/21

Leroy Sane, Serge Gnabry, Marco Reus? Eigentlich mit das Beste, was die Nation im Angriff zu bieten hat. Doch keiner der drei Stars schafft es derzeit in die Top 10 der deutschen Scorer in der Saison 2020/21. Der ausgewanderte Kevin Volland stellt alle in den Schatten. Mit dabei ist auch ein absoluter No Name. ran.de zeigt die besten deutschen Scorer der Saison 2020/21. (Stand: 16.01.2020)