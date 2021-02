Fussball international

HIGHLIGHTS: Doppelpacker Veretout schießt Roma auf Platz 3

Die AS Roma zeigt vor allem in der ersten Halbzeit eine bärenstarke Leistung. Veretout bringt die Roma schon vor der Pause mit 2:0 in Front. In der zweiten Hälfte zeigen sich auch die Gäste aus Udinese, die Roma schaukelt die Partie aber über die Zeit.

4:12 min