Update 14. Mai - Pokalfinale BVB - Leipzig 4:1

BVB gewinnt DFB-Pokalfinale gegen RB Leipzig. Ballzauberer Jadon Sancho und das Sturmgenie Erling Haaland haben Borussia Dortmund mit einer Machtdemonstration erster Güte zum Pokalsieg geführt. Die beiden Doppeltorschützen überrollten RB Leipzig im nur kurz spannenden Berliner Feiertagsfinale mit ihren Treffern zum verdienten 4:1 (3:0) und verwehrten dem Emporkömmling den ersten Titel der Vereinsgeschichte. "Das sind unglaubliche Momente", sagte BVB-Kapitän Marco Reus in der "ARD", "was wir heute für ein Spiel gezeigt haben, welche Moral wir in den vergangenen Wochen bewiesen haben, wie wir uns in diese Saison zurückgekämpft haben. Das macht uns unheimlich stolz."

Sancho (5.) eröffnete das 78. DFB-Pokal-Endspiel zwischen Tradition und Retorte mit einem Traumschlenzer ins lange Toreck. Haaland (28.), gerade rechtzeitig von einer Oberschenkelverletzung genesen, legte nach und stellte die Weichen auf den fünften BVB-Cupsieg. Dann war wieder Sancho dran (45.), kurz vor Schluss rutschte Haaland (87.) beim Schuss von der Strafraumgrenze aus und traf dennoch - RB war zutiefst schockiert. Trainer Julian Nagelsmann geht trotz des Tores von Dani Olmo (71.) titellos zum FC Bayern München. "Glückwunsch an Dortmund zum verdienten Sieg", sagte RB-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff in der "ARD": "Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen, sie ist nach den frühen Rückschlägen eigentlich gut zurückgekommen. Am Ende dann mit diesem Ergebnis hier zu stehen, ist einfach bitter."

Update 13. Mai - FC Bayern zittert um Lewandowski

Der FC Bayern muss in der Partie gegen den SC Freiburg eventuell auf Robert Lewandowski verzichten. Der Torjäger musste am Donnerstag das Training abbrechen. Sollte der Pole ausfallen, gerät auch sein Torrekord in Gefahr. Aktuell liegt Lewandowski bei 39 Treffern in der Saison und damit nur noch einen hinter dem "ewigen" Torrekord von Gerd Müller (40 Tore) aus der Saison 1971/72. Der FC Bayern gab am Abend bekannt, dass Lewandowski "aufgrund von Belastunfssteuerung ein wenig kürzer als der Rest der Mannschaft" trainiert habe. Hoffnung auf einen Einsatz besteht also

Update 12. Mai - Hertha holt Big Points auf Schalke

Hertha BSC feiert im Nachholspiel des 31. Spieltags in der Bundesliga einen wichtigen 2:1-Auswärtssieg beim FC Schalke 04. Dedryck Boyata (19.) und Jessic Ngankam (73.) drehten mit ihren Treffern die Partie, nachdem Armine Harit (6.) die Schalker früh in Führung geschossen hatte. Damit können die Berliner am kommenden Samstag zuhause gegen den 1. FSV Mainz 05 den Klassenerhalt vorzeitig perfekt machen.

Update 12. Mai - Coronafälle bei Schalke vor Duell mit Hertha

Der FC Schalke hat kurz vor dem Nachholspiel gegen Hertha BSC (Mittwoch, 18 Uhr im Liveticker bei ran.de) einen weiteren Coronafall gemeldet. Insgesamt sind nun drei Schalker Spieler positiv auf Corona getestet worden. Das Spiel soll dennoch stattfinden, wie der Klub nach Rücksprache mit dem Gelsenkirchener Gesundheitsamt bekanntgab. Neben den drei betroffenen Profis stehen vier weitere Akteure unter Quarantäne.